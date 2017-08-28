Зинедин Зидан: Нельзя критиковать Бензема за упущенные моменты
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился
впечатлениями после матча с «Валенсией» во втором туре чемпионата Испании.
Напомним, что игра завершилась вничью (2:2).
«Мы не можем быть довольны результатом, поскольку мы отлично играли.
Мы заслуживали большего, но постоянно побеждать невозможно. Я горжусь своими
игроками. Это самое главное. Нам не хватило одного гола. У нас было семь или
восемь моментов, но нам не удалось забить. Теперь нам нужно думать о следующей
игре.
Бензема? Болельщики могут делать то, что хотят. Самое главное, что
у него есть моменты. Если он не забивает – ничего страшного. В футболе бывает,
что мяч не хочет идти в ворота. Я с улыбкой скажу Кариму, чтобы он продолжал
работать. В футболе сложнее всего использовать моменты. Да, он не забил, но он
очень упорно работал. Нельзя критиковать за упущенные моменты», - цитирует
Зидана Football Espana.
В
составе мадридской команды дубль оформил Марко Асенсио, забив на 10-й и 83-й
минутах, а у гостей голами отметились Карлос Солер и Жоффрей Кондогбиа,
отличившиеся на 18-й и 77-й минутах соответственно.
После этого
матча в активе «Реала» и «Валенсии» стало по четыре очка, но за счет
дополнительных показателей «сливочные» расположились на пятом месте, а «летучие
мыши» строчкой ниже.
В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 9 сентября примут «Леванте», а «Валенсия» в этот же день сыграет с «Атлетико».
Матч
Голы
Асенсио 10 (1:0). Солер 18 (1:1). Кондогбиа 77 (1:2). Асенсио 83 (2:2).
Состав
Реал: Навас, Карвахаль, Начо, Марсело, Каземиро, Асенсио, Бэйл (Васкес, 74), Кроос (Майораль, 84), Иско (Ковачич, 46), Модрич, Бензема
Валенсия: Нето, Мурильо, Везу, Монтойя (Видаль, 76), Лато (Начо, 83), Кондогбиа, Гайя, Парехо, Родриго (Мина, 88), Солер, Дзадза
Предупреждения:
Начо, 54; Каземиро, 60; Карвахаль, 72; Ковачич, 85 - Монтойя, 49; Парехо, 67; Родриго, 81; Солер, 87; Дзадза, 90
Судья:
Фернандес Борбалан (Испания)
Место и дата
27 августа 23:15, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция