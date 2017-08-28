Зинедин Зидан: Нельзя критиковать Бензема за упущенные моменты

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями после матча с «Валенсией» во втором туре чемпионата Испании. Напомним, что игра завершилась вничью (2:2).

«Мы не можем быть довольны результатом, поскольку мы отлично играли. Мы заслуживали большего, но постоянно побеждать невозможно. Я горжусь своими игроками. Это самое главное. Нам не хватило одного гола. У нас было семь или восемь моментов, но нам не удалось забить. Теперь нам нужно думать о следующей игре.

Бензема? Болельщики могут делать то, что хотят. Самое главное, что у него есть моменты. Если он не забивает – ничего страшного. В футболе бывает, что мяч не хочет идти в ворота. Я с улыбкой скажу Кариму, чтобы он продолжал работать. В футболе сложнее всего использовать моменты. Да, он не забил, но он очень упорно работал. Нельзя критиковать за упущенные моменты», - цитирует Зидана Football Espana.

В составе мадридской команды дубль оформил Марко Асенсио, забив на 10-й и 83-й минутах, а у гостей голами отметились Карлос Солер и Жоффрей Кондогбиа, отличившиеся на 18-й и 77-й минутах соответственно.

После этого матча в активе «Реала» и «Валенсии» стало по четыре очка, но за счет дополнительных показателей «сливочные» расположились на пятом месте, а «летучие мыши» строчкой ниже.

В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 9 сентября примут «Леванте», а «Валенсия» в этот же день сыграет с «Атлетико».