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Зинедин Зидан: Нельзя критиковать Бензема за упущенные моменты

Источник:  Football EspanaКомментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями после матча с «Валенсией» во втором туре чемпионата Испании. Напомним, что игра завершилась вничью (2:2).

«Мы не можем быть довольны результатом, поскольку мы отлично играли. Мы заслуживали большего, но постоянно побеждать невозможно. Я горжусь своими игроками. Это самое главное. Нам не хватило одного гола. У нас было семь или восемь моментов, но нам не удалось забить. Теперь нам нужно думать о следующей игре.

Бензема? Болельщики могут делать то, что хотят. Самое главное, что у него есть моменты. Если он не забивает – ничего страшного. В футболе бывает, что мяч не хочет идти в ворота. Я с улыбкой скажу Кариму, чтобы он продолжал работать. В футболе сложнее всего использовать моменты. Да, он не забил, но он очень упорно работал. Нельзя критиковать за упущенные моменты», - цитирует Зидана Football Espana.

В составе мадридской команды дубль оформил Марко Асенсио, забив на 10-й и 83-й минутах, а у гостей голами отметились Карлос Солер и Жоффрей Кондогбиа, отличившиеся на 18-й и 77-й минутах соответственно.

После этого матча в активе «Реала» и «Валенсии» стало по четыре очка, но за счет дополнительных показателей «сливочные» расположились на пятом месте, а «летучие мыши» строчкой ниже.

В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 9 сентября примут «Леванте», а «Валенсия» в этот же день сыграет с «Атлетико».

Матч

Реал - Валенсия - 2:2 (1:1)

Голы

Асенсио 10 (1:0). Солер 18 (1:1). Кондогбиа 77 (1:2). Асенсио 83 (2:2).

Состав

Реал: Навас, Карвахаль, Начо, Марсело, Каземиро, Асенсио, Бэйл (Васкес, 74), Кроос (Майораль, 84), Иско (Ковачич, 46), Модрич, Бензема

Валенсия: Нето, Мурильо, Везу, Монтойя (Видаль, 76), Лато (Начо, 83), Кондогбиа, Гайя, Парехо, Родриго (Мина, 88), Солер, Дзадза

Предупреждения:

Начо, 54; Каземиро, 60; Карвахаль, 72; Ковачич, 85 - Монтойя, 49; Парехо, 67; Родриго, 81; Солер, 87; Дзадза, 90

Судья:

Фернандес Борбалан (Испания)

Место и дата

27 августа 23:15, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция

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