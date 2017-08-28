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Андрей Канчельскис: ЦСКА будет бороться за выход из группы в Лиге чемпионов

Источник:  ИзвестияКомментарии

Бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для московского ЦСКА.

«С «Базелем» и «Бенфикой» можно бороться за выход в плей-офф, но оба соперника очень непростые. Они выиграли свои национальные чемпионаты, что уже говорит о высоком уровне этих коллективов. 

«Бенфика» постоянно продает игроков и меняет состав, поэтому команда очень непредсказуемая. Мы могли это заметить совсем недавно, когда лиссабонский клуб занял последнее место в группе с «Зенитом», а в следующий год выбил петербуржцев на стадии плей-офф.

«Базель» всегда отличался организацией игры и неоднократно демонстрировал способность проходить сильные команды. Так что здесь очень многое будет зависеть от работы тренерского штаба, тактической подготовки к конкретному сопернику и способности принимать неординарные решения в ходе матча», — цитируют Канчельскиса «Известия».

Голосование: «Бенфика», «Манчестер Юнайтед», «Базель». Как выступит ЦСКА в Лиге чемпионов?

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