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Игорь Гамула: Будет страшно, когда лидеры «Зенита» сыграются

Источник:  «Спорт уик-энд»Комментарии

Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал ничью восьмого тура РФПЛ с «Зенитом» (0:0).

«Я бы не сказал, что «Ростов» именно сдерживал «Зенит». Да, в первые десять минут стадион придавил ростовчан. А так в принципе получилась равная игра. Показалось, что «Ростов» даже больше бил по воротам. На мой взгляд, почти во всех компонентах игровых было равенство. Получилась боевая интересная ничья.

Сильнейшая ли команда «Зенит»? Он набирает очки за счет качественных футболистов. А что будет, когда они еще более или менее сыграются, когда Манчини игру поставит - страшно представить. Видно, что итальянец - тренер действительно классный. Такие игроки, тренер – все вместе в сумме дадут результат.

Вижу, что это очень качественный специалист, это однозначно. Так что, поправлю даже себя, в первую очередь «Зенит» лидирует за счет тренера. Во вторую - за счет новичков. Уже видно, что все они очень высокого уровня. А зимой, представьте, у них будет время хорошенько сборы вместе пройти, получше подготовиться.

Новички «Зенита» уже показывают качественный футбол, самое главное - быстрый. У «Зенита» с Манчини хорошее движение, передачи точные, их больше стало. Именно при этом тренере «Зенит» заиграл в настоящий европейский футбол. В дальнейшем «Зенит» будет играть еще сильнее, значительно интереснее, чем сейчас, - цитирует Гамулу «Спорт уик-энд».

Матч

Зенит - Ростов - 0:0

Состав

Зенит: Лунев, Иванович, Кришито, Смольников, Маммана, Нобоа (Дриусси, 54), Кузяев (Краневиттер, 90), Паредес, Ерохин, Кокорин, Полоз (Шатов, 80)

Ростов: Песьяков, Ингасон, Устинов, Вилюш, Паршивлюк, Думбия (Майер, 89), Мевля, Могилевец, Калачёв (Байрамян, 87), Шомуродов (Зуев, 68), Юсупов

Предупреждения:

Полоз, 78 - нет

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

27 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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