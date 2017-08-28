Молодежная сборная России заняла второе место на чемпионате мира 28 августа 2017, 10:26 «Советский спорт» Источник:

Старшая молодежная сборная России (главный тренер – Андрей Воронков) завоевала «серебро» на завершившемся чемпионате мира U-23 в Каире (Египет), который проводился по экспериментальным правилам счета. В финале при аудитории в 6000 зрителей наша команда уступила Аргентине – 2:4. Россияне Денис Богдан и Иван Яковлев вошли в символическую сборную соревнований.



Необходимо отметить, что из-за нестыковок в международном календаре наша сборная выступала в сильно ослабленном составе. Ведь сейчас на взрослом чемпионате Европы в Польше выступают три волейболиста 1995 года рождения (это «верхний» возраст для ЧМ U-23) – Дмитрий Волков, Егор Клюка, Илья Власов.



Чемпионат мира до 19 лет. Серебро.



Юниорская сборная России по волейболу заняла второе место на чемпионате мира U19 в Бахрейне. В финальном матче подопечные Андрея Ноздрина в четырёх партиях уступили команде Ирана со счётом 1:3 (20:25, 23:25, 25:21, 20:25). Самым результативным игроком матч в составе сборной России стал Максим Сапожков, набравший 16 очков. 15 баллов принёс команде Павел Тетюхин (старший сын Сергея Тетюхина).



Чемпионат Европы до 18 лет по пляжному волейболу. Казань.



Беспрецедентным триумфом российских пар в Казани завершился юниорский (U-18) чемпионат Европы. Во-первых, оба «золота» у хозяев – победили Мария Бочарова – Мария Воронина и Алексей Гусев – Павел Шустров. Во-вторых, весь пьедестал у ребят заняли наши команды. «Серебро» у тандема Алексей Архипов – Николай Чухненков, «бронза» досталась дуэту Тимур Ермотик – Денис Шекунов.



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕШАЮЩИХ МАТЧЕЙ



ЮНИОРЫ



Полуфинал



Гусев/Шустров (РОССИЯ) – Ермотик/Шекунов (РОССИЯ) – 21:19, 21:16



Архипов/Чухненков (РОССИЯ) – Николь/Турнье (Франция) – 19:21, 21:10, 15:12



За «бронзу»



Ермотик/Шекунов (РОССИЯ) – Николь/Турнье (Франция) – 21:16, 21:14



Финал



Гусев/Шустров (РОССИЯ) – Архипов/Чухненков (РОССИЯ) – 23:21, 22:20



Пьедестал



1. Алексей Гусев (2000 г.р., ВК «Левша», Тула) – Павел Шустров (2000, ВК «Водный стадион «Динамо», Москва)



2. Алексей Архипов (2001, ВК «Приморец», Санкт-Петербург) – Николай Чухненков (2000, ВК «Приморец)



3. Тимур Ермотик (2001, ЦОП по ПВС, Краснодар) – Денис Шекунов (2001, ЦОП по ПВС)



ДЕВУШКИ



Полуфинал



Бочарова/Воронина (РОССИЯ) – Мазон/Скамполи (Италия) – 21:15, 21:17



Ван Дрил/Схон (Голландия) – Дашевская/Лисица (Украина) – 21:17, 21:15



За «бронзу»



Дашевская/Лисица (Украина) – Мазон/Скамполи (Италия) – 21:18, 21:15



Финал



Бочарова/Воронина (РОССИЯ) – Ван Дрил/Схон (Голландия) – 21:18, 19:21, 15:12



Пьедестал



1. Мария Бочарова (2002, ВК «Обнинск», Калужская обл.) – Мария Воронина (2000, ВК Обнинск)



2. Эми Ван Дрил – Раиса Схон (Голландия)



3. Екатерина Дашевская – Виктория Лисица (Украина)



Результаты остальных российских пар



… 5. Олеся Андреюк (2000, ЦОП по ПВС, Краснодар)– Анна Мовчан (2000, ЦОП по ПВС)



… 17. Кристина Кукушкина (2001, ДЮСШ-1, Архангельск) – Елизавета Лудкова (2001, ДЮСШ-1, Архангельск)





ВСЕ ДОСТИЖЕНИЯ РОССИИ НА ЧЕМПИОНАТАХ ЕВРОПЫ U-18



«Золото»



2002. Рус.Даянов – Кошкарев



2008. Карапищенко – Чайка



2010. Дабижа – Сорокина



2010. Андрианов – Кириенко



2012. Величко – Маргиев



2013. Н.Макрогузова – Рудых



2013. Стояновский – Ярзуткин



2017. Бочарова – Воронина



2017. Гусев – Шустров



«Серебро»



2011. Кириенко – Урайкин



2012. Данилов – Перебейнос



2016. Кожадей – Федюнова



2016. С.Горбенко – Иванов



2017. Архипов – Н.Чухненков



«Бронза»



2002. Васильев – Ракусов



2009. Сухарева – Ушкова



2010. Жирков – Коровка



2017. Ермотик – Шекунов



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