Анатолий Давыдов: Дзюба в «Зените-2»? Спросите у Манчини

Главный тренер «Зенита-2» Анатолий Давыдов прокомментировал ничью с «Авангардом» в десятом туре ФНЛ и оценил возможный перевод во вторую команду Артема Дзюбы.

- Для нас игра получилась очень тяжелой. То, что сыграли вничью, — это скорее плюс, - приводит слова Давыдова официальный сайт ФНЛ - Но счет не по игре, конечно. Хотя во втором тайме команда смогла организоваться, игроки ошибались меньше. Мы уже разобрались, что все пропущенные мячи — следствие не хорошей атаки соперника, а допущенных нашими игроками ошибок. Самое страшное, что ляпы допускают футболисты линии обороны.

- В чем секрет футбольного долголетия Зырянова?

- Я ему специальный эликсир передал, на котором сам играл до 43 лет.

- Довольны игрой в атаке?

- Мы забили один мяч, имели полумоменты. Мы Зырянова подняли на поле вверх, сделали «десяткой», чтобы он все-таки отдавал и мяч до Константина доходил. Тогда пойдут более обостряющие и голевые ходы.

Панюкову надо наиграться, одно дело тренироваться с хорошими игроками «Зенита», другое — с нами. У нас сложнее, много молодых игроков, поэтому наладить взаимопонимание труднее. Хотя все задатки есть, чистокровный нападающий. Только он зависим от передач, поэтому ему сложно воплотить все свои таланты. Но из своих трех моментов два он использует. Это уже о многом говорит.

- Дзюба не планируется в «Зените-2» для игровой практики?

- Задайте этот вопрос главному тренеру основной команды, он быстрее ответит, чем я. В последней игре он выходил, так что надо смотреть на задачи, которые он ставит перед собой, как тренер его видит в игре. Я не могу это обсуждать.