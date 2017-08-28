Палитра для воркаутера
Экологи
составили
интерактивную
карту загрязнения
воздуха в столице
Специалисты Гринпис России представили результаты мониторинга качества воздуха, в виде разноцветной карты. Она отображает его состав и изменение в течение суток в разных районах города и радует глаз яркими красками.
Разноцветную карту уже оценили любители заниматься спортом на улице. Для тех, кто предпочитает пробежки, плюсы очевидны: теперь они могут корректировать свой маршрут в зависимости от чистоты воздуха в этом районе на данный момент.
Даже тем, кто увлеченно работает с собственным весом на турниках и брусьях, эта информация также весьма актуальна. Оценив уровень загрязнения в своем районе в данный момент, как довольно высокий, спортсмен вполне может перенести тренировку на более позднее время.
Как это работает
Благодаря поступающим с 56 станций Мосэкомониторинга данным, любой желающий может понаблюдать как меняется концентрация 15 загрязняющих веществ. В режиме реального времени на наших глазах перемещаются в пространстве аммиак, метан, толуол, бензол, формальдегид, стирол, фенол, сероводород и другие опасные соединения.
Самая высокая и редкая концентрация- красный цвет. Оранжевый- превышение нормы в отдельные часы. Голубой- все в норме.
Главная цель проекта- сделать воздух во всей стране в разы чище. И важная ступень в этом деле- получение достоверной информации о нынешней ситуации. На карте отчетливо видно, в каких именно местах превышается норма. Чаще всего это происходит за счет вредных выбросов с предприятий. А имея на руках объективные данные, полученные с карты, можно попытаться управлять ситуацией.