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Палитра для воркаутера

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Палитра для воркаутера

Экологи составили интерактивную карту загрязнения воздуха в столице

Специалисты Гринпис России представили результаты мониторинга качества воздуха, в виде разноцветной карты. Она отображает его состав и изменение в течение суток в разных районах города и радует глаз яркими красками.

Разноцветную карту уже оценили любители заниматься спортом на улице. Для тех, кто предпочитает пробежки, плюсы очевидны: теперь они могут корректировать свой маршрут в зависимости от чистоты воздуха в этом районе на данный момент.

Даже тем, кто увлеченно работает с собственным весом на турниках и брусьях, эта информация также весьма актуальна. Оценив уровень загрязнения в своем районе в данный момент, как довольно высокий, спортсмен вполне может перенести тренировку на более позднее время.

Как это работает

Благодаря поступающим с 56 станций Мосэкомониторинга данным, любой желающий может понаблюдать как меняется концентрация 15 загрязняющих веществ. В режиме реального времени на наших глазах перемещаются в пространстве аммиак, метан, толуол, бензол, формальдегид, стирол, фенол, сероводород и другие опасные соединения.

Самая высокая и редкая концентрация- красный цвет. Оранжевый- превышение нормы в отдельные часы. Голубой- все в норме.

Главная цель проекта- сделать воздух во всей стране в разы чище. И важная ступень в этом деле- получение достоверной информации о нынешней ситуации. На карте отчетливо видно, в каких именно местах превышается норма. Чаще всего это происходит за счет вредных выбросов с предприятий. А имея на руках объективные данные, полученные с карты, можно попытаться управлять ситуацией.

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