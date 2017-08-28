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Андреас Гранквист: В Белграде нам не позволили тренироваться на игровом поле

Источник:  ФК «Краснодар»Комментарии

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист поведал о настроении в команде после вылета из розыгрыша Лиги Европы.

«Выступлением в Лиге Европы мы очень расстроены. Мы плохо сыграли в Сербии и не смогли пройти в групповой этап. Здесь был целый ряд факторов. Главным же я считаю, что нам поменяли местами игры дома и в гостях. Если бы первый матч был в Сербии, а второй – у нас дома, я уверен, что все сложилось бы иначе.

В Белграде нам не позволили потренироваться за день до матча, попробовать их газон. Понимаю, что это не оправдание нашему неудачному выступлению. Мы три года подряд играли в групповом этапе Лиги Европы, а сейчас не смогли туда пробиться. Но с другой стороны, теперь мы должны сконцентрироваться на чемпионате России и Кубке страны», - приводит слова Гранквиста официальный сайт «быков».

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