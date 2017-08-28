Андрей Гранквист: Старт чемпионата России для «Краснодара» прошел неплохо
Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист прокомментировал победу над «Динамо» в восьмом туре РФПЛ.
– Показалось, что «Динамо» – это не типичный домашний соперник
для «Краснодара»: команда играла сама и давала это делать сопернику.
– Да, я очень обрадовался с первой минуты, что «Динамо» играет в свой, атакующий футбол, - цитирует Гранквиста Rusfootball.Info - Это означает, что у нас будет появляться пространство для наших собственных атакующих действий. Поэтому наш футбол сегодня более-менее получался, и мы в него играли. Мы создавали голевые моменты, и должны были реализовать их в еще большем количестве голов.
– «Краснодар» получил премию Fair Play. Как вы можете это
прокомментировать?
– Конечно, это важное достижение для нашего клуба. Все, что так или иначе связано с нашим клубом, должно быть правильным и быть примером для остальных. Мы стараемся всегда вести себя очень вежливо и с уважением как на поле, так и вне его, относиться с уважением к сопернику и судьям. Рад, что мы заслужили этот приз.
– Подведите, пожалуйста, итоги выступления «Краснодара» в первом отрезке сезона.
- В национальном чемпионате у нас были и взлеты, и падения. Мы потеряли очки в матчах против «Амкара» и «Урала» – не очень хорошие игры, но были и две замечательные победы в гостях против «Ахмата» и «Рубина». Неплохо, в принципе.
Что касается Лиги Европы, это однозначно плохое выступление. В последней игре, когда мы играли против сербов в гостях, мы сыграли просто плохо. Не добились результата. Этому способствовали ряд факторов: они поменяли местами домашнюю и гостевую игры, потом нам не позволили потренироваться на их стадионе. Это не оправдание нашему поражению, но мы должны были выступать там лучше. Три года подряд мы выступали в Лиге Европы, а сейчас вылетели. Что делать? Мы должны сконцентрироваться на национальном чемпионате и Кубке России.
Матч
Краснодар - Динамо - 2:0 (1:0)
Голы
Смолов 27 (1:0). Смолов 61 (2:0).
Состав
Краснодар: Синицын, Мартынович, Шишкин, Гранквист, Перейра (Лаборде, 81), Петров, Подберёзкин, Газинский (Жигулёв, 71), Каборе, Классон (Вандерсон, 63), Смолов
Динамо: Шунин, Шуньич, Терехов С., Темников, Цаллагов, Рыков, Ташаев, Зотов (Тиам, 67), Соу, Панченко (Луценко, 78), Вандерсон (Бечирай, 62)
Предупреждения:
Каборе, 40; Петров, 49; Гранквист, 70 - Рыков, 60; Соу, 64
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
27 августа 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция