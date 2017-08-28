Марсело: «Валенсия» тянула время, они выглядели как маленькая команда

Защитник мадридского «Реала» Марсело поделился впечатлениями после матча с «Валенсией». Напомним, что матч завершился вничью (2:2).

«Это ничья с привкусом поражения. Мы должны были побеждать, но это футбол. Настрой «Валенсии»? Они тянули время и выглядели как маленькая команда. Роналду и Рамос – великие игроки, они сильно помогают нам. Но не стоит думать, что мы можем побеждать только с ними. Был ли пенальти? Я не знаю. Но Парехо коснулся меня в штрафной», - цитирует Марсело Football Espana.

В составе мадридской команды дубль оформил Марко Асенсио, забив на 10-й и 83-й минутах, а у гостей голами отметились Карлос Солер и Жоффрей Кондогбиа, отличившиеся на 18-й и 77-й минутах соответственно.

После этого матча в активе «Реала» и «Валенсии» стало по четыре очка, но за счет дополнительных показателей «сливочные» расположились на пятом месте, а «летучие мыши» строчкой ниже.

В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 9 сентября примут «Леванте», а «Валенсия» в этот же день сыграет с «Атлетико».