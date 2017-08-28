Марсело: «Валенсия» тянула время, они выглядели как маленькая команда
Защитник мадридского «Реала» Марсело поделился впечатлениями после
матча с «Валенсией». Напомним, что матч завершился вничью (2:2).
«Это ничья с привкусом поражения. Мы должны были побеждать, но это футбол. Настрой «Валенсии»? Они тянули время и выглядели как маленькая команда. Роналду и Рамос – великие игроки, они сильно помогают нам. Но не стоит думать, что мы можем побеждать только с ними. Был ли пенальти? Я не знаю. Но Парехо коснулся меня в штрафной», - цитирует Марсело Football Espana.
В
составе мадридской команды дубль оформил Марко Асенсио, забив на 10-й и 83-й
минутах, а у гостей голами отметились Карлос Солер и Жоффрей Кондогбиа,
отличившиеся на 18-й и 77-й минутах соответственно.
После этого
матча в активе «Реала» и «Валенсии» стало по четыре очка, но за счет
дополнительных показателей «сливочные» расположились на пятом месте, а «летучие
мыши» строчкой ниже.
В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 9 сентября примут «Леванте», а «Валенсия» в этот же день сыграет с «Атлетико».
Матч
Голы
Асенсио 10 (1:0). Солер 18 (1:1). Кондогбиа 77 (1:2). Асенсио 83 (2:2).
Состав
Реал: Навас, Карвахаль, Начо, Марсело, Каземиро, Асенсио, Бэйл (Васкес, 74), Кроос (Майораль, 84), Иско (Ковачич, 46), Модрич, Бензема
Валенсия: Нето, Мурильо, Везу, Монтойя (Видаль, 76), Лато (Начо, 83), Кондогбиа, Гайя, Парехо, Родриго (Мина, 88), Солер, Дзадза
Предупреждения:
Начо, 54; Каземиро, 60; Карвахаль, 72; Ковачич, 85 - Монтойя, 49; Парехо, 67; Родриго, 81; Солер, 87; Дзадза, 90
Судья:
Фернандес Борбалан (Испания)
Место и дата
27 августа 23:15, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция