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Спиннеры претендуют на то, чтобы стать отдельной спортивной дисциплиной

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Запуск вращающейся игрушки становится практически новым видом спорта.

1 сентября в Омске пройдёт чемпионат по спиннерам. Участники будут соревноваться в ловкости при обращении с популярной игрушкой.

Желающим принять участие нужно снять видео с запуском спиннера и ответом на вопрос, почему они хотят присоединиться к чемпионату. Победителям обещают призы - гаджеты и игровые приставки.

Ажиотаж вокруг спиннеров в Омске настолько велик, что город в июне попал в топ-3 по популярности этих игрушек по всей России. А омский микроминиатюрист Анатолий Коненко создал самый крошечный спиннер в мире.

«Советский спорт» регулярно описывает новые и необычные виды спорта.

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