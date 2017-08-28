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Рустем Мухаметшин: У команд Бердыева всегда хорошая оборона

Источник:  ФК «Тосно»Комментарии

Нападающий «Тосно» Рустем Мухаметшин прокомментировал поражение от «Рубина» в матче восьмого тура РФПЛ.

«Результат не такой, как хотели, в первом тайме мы больше оборонялись, «Рубин» хорошо выглядел. У нас были подходы в первом тайме, чуть не повезло. При Бердыеве в «Рубине» была всегда хорошая организация игры в обороне, тяжело забить им. Но, в принципе, моменты у нас были, в первом тайме навес с фланга, когда Ян Казаев головой бил и не забил.

Пауза нужна, отдохнем, в любом случае был график такой, играли через три дня на четвертый несколько туров. Был ли матч особенным для меня? Да, разумеется, родился здесь, живу в Казани и местный воспитанник, хотелось успешно сыграть, но чуть не получилось, чуть не повезло, но ничего страшного, двигаемся дальше», — цитирует Мухаметшина пресс-служба «Тосно».

Матч

Рубин - Тосно - 1:0 (1:0)

Голы

Канунников 19 (1:0).

Состав

Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Кудряшов, Сигурдссон, Гранат, Бауэр, Карадениз (Цакташ, 75), Лестьенн (Азмун, 60, Сорокин, 82), Оздоев, Мвила, Канунников

Тосно: Юрченко, Шахов, Чернов, Дугалич, Дудиев, Карницкий, Казаев, Роша, Мухаметшин (Марков, 46), Заболотный, Мелкадзе (Палиенко, 46)

Предупреждения:

Кудряшов, 61; Азмун, 71 - Казаев, 39; Марков, 61

Судья:

Артём Чистяков (Россия)

Место и дата

26 августа 17:30, Казань Арена, Текстовая трансляция

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