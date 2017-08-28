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Валерий Петраков: Невозможно притащить в «Томь» игроков против их воли

Источник:  Официальный сайт ФНЛКомментарии

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков поделился мнение о трансферной политике клуба.

«Стараемся, ведем переговоры. Мы же не можем на аркане сюда притащить игроков без их воли, а кого попало тоже не хочется брать. Ведем диалоги, беседы с футболистами и руководством клуба. То руководство соглашается, а игрок не соглашается, то семейные обстоятельства, то еще какие-то дела. Не думайте, что это так просто и легко. 

Все возможное делается, но, к сожалению, то кому-то оклад не подходит, а кому-то далеко ехать, кто-то не хочет менять команду Премьер-Лиги, а хочет сидеть в глубоком запасе. Различные варианты, это зависит от человека и его инициативы. Мы же не можем его заставить, чтобы он приезжал и помогал команде», — цитирует Петракова официальный сайт ФНЛ.

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