Алексей Немов: В России мало бесплатных спортивных секций

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов поделился мнением о развитии спорта в России

- Если бы каждый спортсмен, оставивший большой спорт, открыл спортшколу, то, наверное, нам было бы проще растить чемпионов. Но почему-то этого не происходит.

- Слишком многое на это влияет: одно дело открыть школу, другое - грамотно руководить, направлять, формировать команду тренеров, платить зарплату, арендовать зал, -приводит слова Немова «Российская Газета» - В этом, к сожалению, до США нам очень далеко. У них почти все гимнастические клубы - частные, и они открываются и открываются. В России же, к сожалению, зачастую все останавливается на этапе оформления земли.

- У вас нет желания открыть свою школу Алексея Немова?

- Такое желание есть, и уже давно. Мы работаем над этим в Тольятти, но о результатах пока рано говорить.

- Что сейчас происходит с детскими спортивными школами?

- Сейчас создано много хороших условий для занятий спортом, много хороших школ. Главное - это желание. Но, к сожалению, в отличие от советских времен сегодня бесплатных секций минимальное количество, и материальная составляющая имеет важное значение. А еще - многое зависит от родителей. Очень важно, насколько они готовы помогать ребенку развиваться, особенно в дошкольном возрасте. Не могу сказать за все спортивные школы, но с гимнастикой у нас все хорошо. Гимнастика - базовый вид спорта. Мои дети прошли через гимнастический зал, поскольку именно там развиваются и силовые качества, и растяжка, и координация, а это все ключ к любому другому виду спорта.