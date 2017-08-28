Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард- : -Спартак
Хоккей  Ак Барс- : -Амур
Хоккей  Салават Юлаев- : -Куньлунь
Волейбол  Россия- : -Испания
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Алексей Немов: В России мало бесплатных спортивных секций

Источник:  «Российская газета»Комментарии

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов поделился мнением о развитии спорта в России

- Если бы каждый спортсмен, оставивший большой спорт, открыл спортшколу, то, наверное, нам было бы проще растить чемпионов. Но почему-то этого не происходит.
- Слишком многое на это влияет: одно дело открыть школу, другое - грамотно руководить, направлять, формировать команду тренеров, платить зарплату, арендовать зал, -приводит слова Немова «Российская Газета» - В этом, к сожалению, до США нам очень далеко. У них почти все гимнастические клубы - частные, и они открываются и открываются. В России же, к сожалению, зачастую все останавливается на этапе оформления земли.

- У вас нет желания открыть свою школу Алексея Немова?
- Такое желание есть, и уже давно. Мы работаем над этим в Тольятти, но о результатах пока рано говорить.

- Что сейчас происходит с детскими спортивными школами?
 - Сейчас создано много хороших условий для занятий спортом, много хороших школ. Главное - это желание. Но, к сожалению, в отличие от советских времен сегодня бесплатных секций минимальное количество, и материальная составляющая имеет важное значение. А еще - многое зависит от родителей. Очень важно, насколько они готовы помогать ребенку развиваться, особенно в дошкольном возрасте. Не могу сказать за все спортивные школы, но с гимнастикой у нас все хорошо. Гимнастика - базовый вид спорта. Мои дети прошли через гимнастический зал, поскольку именно там развиваются и силовые качества, и растяжка, и координация, а это все ключ к любому другому виду спорта.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Начальник отдела корпоративных коммуникаций Mercedes-Benz Russia: У «Мерседеса» очень тесные ассоциации с миром спортаНачальник отдела корпоративных коммуникаций Mercedes-Benz Russia Андрей Родионов рассказал о связях компании с миром спорта.Хоркина и Немов останутся вице-президентами ФСГРСветлана Хоркина, Алексей Немов, Валентина Никанорова и Андрей Родионенко останутся вице-президентами Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР).Алексей Немов: Если мужчины придут в художественную гимнастику, Россия однозначно сможет претендовать на наградыОлимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов рассказал, как он относится к пришествию мужчин в художественную гимнастику.Алексей Немов: Сделал перелет Ткачева – ахнул от восторга!Алексей Немов: Сделал перелет Ткачева – ахнул от восторга!Четырехкратный олимпийский чемпион рассказал о подготовке к шоу «Алексей Немов и легенды спорта», которое состоится 16 сентября.Шоу «Алексей Немов и Легенды спорта»Шоу «Алексей Немов и Легенды спорта»16 сентября в Москве во Дворце спорта «Мегаспорт» пройдет уникальное шоу четырехкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике.
Футбол
Ярмоленко прошел медосмотр в «Боруссии»
Теннис
Южный покинул топ-100 рейтинга ATP. Хачанов – 29-й, Рублев – 53-й
Теннис
Родина опустилась на шесть мест в рейтинге WTA. Кузнецова – 8-я, Шарапова – 146-я
Футбол
Месут Озил: «Ливерпуль» заслужил победу без всяких сомнений
все новости
Алексей Немов
Алексей Немоввсе новости