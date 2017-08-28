Россиянин Сафиуллин завоевал бронзу Универсиады в теннисе
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Тайбэе (Тайвань) продолжается Всемирная летняя Универсиада.
Российский теннисист Роман Сафиуллин завоевал бронзу в
одиночном разряде.
В полуфинале россиянин уступил южнокорейцу
Сеончан Хону – 3:6, 4:6. Согласно регламенту, проигравшие в полуфинале
спортсмены получают бронзовые медали. Вторая бронза будет вручена португальцу
Нуну Боржесу.
Всемирная летняя Универсиада. Тайбэй (Тайвань)
Теннис. Мужчины
Одиночный разряд. 1/2 финала
Роман Сафиуллин (Россия) – Сеончан Хон (Южная
Корея) - 3:6, 4:6
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