Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард- : -Спартак
Хоккей  Ак Барс- : -Амур
Хоккей  Салават Юлаев- : -Куньлунь
Волейбол  Россия- : -Испания
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Россиянин Сафиуллин завоевал бронзу Универсиады в теннисе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Тайбэе (Тайвань) продолжается Всемирная летняя Универсиада. Российский теннисист Роман Сафиуллин завоевал бронзу в одиночном разряде.

В полуфинале россиянин уступил  южнокорейцу Сеончан Хону – 3:6, 4:6. Согласно регламенту, проигравшие в полуфинале спортсмены получают бронзовые медали. Вторая бронза будет вручена португальцу Нуну Боржесу.

Всемирная летняя Универсиада. Тайбэй (Тайвань)

Теннис. Мужчины

Одиночный разряд. 1/2 финала

Роман Сафиуллин (Россия) – Сеончан Хон (Южная Корея) - 3:6, 4:6

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Россия занимает четвертое место в медальном зачете Универсиады, лидирует ЯпонияВ Тайбэе (Тайвань) завершился очередной соревновательный день на Всемирной летней Универсиаде. Сборная Россия занимает четвертое место в неофициальном медальном зачете.Первая победа «Амкара», рекорд Хэмилтона и решение Слепцовой. Главные новости дня«Советский спорт» знакомит вас с главными новостями субботы.Россия занимает четвертое место в медальном зачете Универсиады, лидирует Южная КореяЗавершился очередной соревновательный день на Всемирной летней Универсиаде в Тайбэе (Тайвань). Сборная России занимает четвертое место в неофициальном медальном зачете.Женские сборные России по футболу и баскетболу проиграли в полуфинале УниверсиадыВ Тайбэе (Тайвань) проходит Всемирная летняя Универсиада. Женские сборные России по футболу и баскетболу проиграли на стадии 1/2 финала соревнований.Мужская сборная России по плаванию завоевала серебро в комбинированной эстафете на УниверсиадеВ Тайбэе (Тайвань) проходит Всемирная летняя Универсиада. Мужская сборная России по плаванию завоевала серебро в комбинированной эстафете 4х100 метров.
Футбол
Ярмоленко прошел медосмотр в «Боруссии»
Теннис
Южный покинул топ-100 рейтинга ATP. Хачанов – 29-й, Рублев – 53-й
Теннис
Родина опустилась на шесть мест в рейтинге WTA. Кузнецова – 8-я, Шарапова – 146-я
Футбол
Месут Озил: «Ливерпуль» заслужил победу без всяких сомнений
все новости