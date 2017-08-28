Кристиан Нобоа: «Ростов» достойно оборонялся весь матч

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа прокомментировал ничью с «Ростовом» в матче десятого тура РФПЛ.

«Я думаю, мы играли хорошо, контролировали мяч, все время атаковали, но не знали, что соперник будет все время обороняться. Жаль, что матч закончился со счетом 0:0, у нас было 3-4 возможности забить. Но это футбол, надо смотреть вперед. Повлияло ли дополнительное время в матче с «Утрехтом»? Конечно, команды играли 120 минут, и сегодня было тяжело, потому что не было времени на отдых.



Соперник выбрал правильный план на игру. Наша команда все время атакует, но так бывает. Мы могли и выиграть, но неплохо, что «Зенит» до сих пор еще не проигрывал. Результаты матчей «Спартака» и ЦСКА? Мне кажется, об этом никто не думал, все были сосредоточены на своей игре», — цитирует Нобоа официальный сайт «Зенита».