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Кристиан Нобоа: «Ростов» достойно оборонялся весь матч

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа прокомментировал ничью с «Ростовом» в матче десятого тура РФПЛ.

«Я думаю, мы играли хорошо, контролировали мяч, все время атаковали, но не знали, что соперник будет все время обороняться. Жаль, что матч закончился со счетом 0:0, у нас было 3-4 возможности забить. Но это футбол, надо смотреть вперед. Повлияло ли дополнительное время в матче с «Утрехтом»? Конечно, команды играли 120 минут, и сегодня было тяжело, потому что не было времени на отдых. 

Соперник выбрал правильный план на игру. Наша команда все время атакует, но так бывает. Мы могли и выиграть, но неплохо, что «Зенит» до сих пор еще не проигрывал. Результаты матчей «Спартака» и ЦСКА? Мне кажется, об этом никто не думал, все были сосредоточены на своей игре», — цитирует Нобоа официальный сайт «Зенита».

Матч

Зенит - Ростов - 0:0

Состав

Зенит: Лунев, Иванович, Кришито, Смольников, Маммана, Нобоа (Дриусси, 54), Кузяев (Краневиттер, 90), Паредес, Ерохин, Кокорин, Полоз (Шатов, 80)

Ростов: Песьяков, Ингасон, Устинов, Вилюш, Паршивлюк, Думбия (Майер, 89), Мевля, Могилевец, Калачёв (Байрамян, 87), Шомуродов (Зуев, 68), Юсупов

Предупреждения:

Полоз, 78 - нет

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

27 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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