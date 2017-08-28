Йоветич близок к переходу в «Монако»

Форвард «Интера» Стеван Йоветич может в ближайшее время стать игроком «Монако». Об этом сообщают французские СМИ.

Как информирует L’Equipe, сегодня черногорский нападающий пройдет медосмотр. Сумма трансфера составит 11 миллионов евро. Его рассматривают как возможную замену для Килиана Мбаппе, который, вероятно, перейдет в «ПСЖ».

В прошедшем сезоне 27-летний Стеван Йоветич на правах аренды выступал за «Севилью». В 21 матче чемпионата Испании он забил шесть мячей при четырех голевых передачах.