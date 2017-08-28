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Павел Колобков: Даже мысли не допускаю, что Россию не допустят на ОИ-2018

Источник:  ТАССКомментарии

Министр спорта РФ Павел Колобков поделился мнением о перспективах сборной России на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

«Что касается Игр в Пхенчхане, наши спортсмены вовсю тренируются, впереди отбор в национальную команду и поездка на Олимпиаду. У меня нет оснований думать, будто российские атлеты окажутся за бортом этих крупнейших соревнований. Даже мысли подобной не допускаю.

Допускаю, к нашим спортсменам предъявят особые требования отбора, в любом случае мы сделаем все возможное, чтобы российская команда поехала в Южную Корею в полном составе.

Претендовать на первое место в общекомандном зачете нам будет сложно, но за призовую тройку побороться должны. У нас есть расчеты по всем олимпийским дисциплинам, обоснование под каждую потенциальную награду, но предпочитаю не обсуждать этого вслух, поскольку на собственном опыте прекрасно знаю, насколько может быть непредсказуем спорт», — цитирует Колобкова ТАСС.

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