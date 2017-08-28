Илья Жигулев: «Краснодар» победил заслуженно
Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев прокомментировал победу в восьмом туре РФПЛ над «Динамо».
«Мы хорошо играли, реализовали моменты и заслуженно выиграли. В принципе, «Динамо» ничего не создало. Конечно, можно было забивать и больше, но счет 2:0 достаточно хороший», — приводит слова Жигулева официальный сайт «Краснодара».
Матч
Краснодар - Динамо - 2:0 (1:0)
Голы
Смолов 27 (1:0). Смолов 61 (2:0).
Состав
Краснодар: Синицын, Мартынович, Шишкин, Гранквист, Перейра (Лаборде, 81), Петров, Подберёзкин, Газинский (Жигулёв, 71), Каборе, Классон (Вандерсон, 63), Смолов
Динамо: Шунин, Шуньич, Терехов С., Темников, Цаллагов, Рыков, Ташаев, Зотов (Тиам, 67), Соу, Панченко (Луценко, 78), Вандерсон (Бечирай, 62)
Предупреждения:
Каборе, 40; Петров, 49; Гранквист, 70 - Рыков, 60; Соу, 64
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
27 августа 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция