Илья Жигулев: «Краснодар» победил заслуженно

Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев прокомментировал победу в восьмом туре РФПЛ над «Динамо».

«Мы хорошо играли, реализовали моменты и заслуженно выиграли. В принципе, «Динамо» ничего не создало. Конечно, можно было забивать и больше, но счет 2:0 достаточно хороший», — приводит слова Жигулева официальный сайт «Краснодара».