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Виктор Филатов: Не думал, что матч против ЦСКА вызовет такой ажиотаж

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Нападающий московского мини-футбольного клуба «Спартак» Виктор Филатов поделился впечатлениями после победы над ЦСКА в Кубке Вызова со счетом 5:4.

«Несмотря на товарищеский статус встречи, дерби прошло на славу. Мы настраивались на серьезный матч, ведь за ЦСКА выступают серьезные мастера, имеющие за своими плечами громадный опыт в Суперлиге. «Спартак» чуть лучше реализовал свои моменты, думаю, именно этот фактор и стал ключевым сегодня.

Честно говоря, я не думал, что дерби с ЦСКА вызовет такой серьезный ажиотаж. Был приятно удивлен атмосферой на матче и хотел бы от лица нашей команды выразить благодарность всем болельщикам, пришедшим сегодня в «Триумф». В такой обстановке играть всегда очень здорово. Надеюсь, мы оправдали их ожидания.

У меня многое получилось на паркете, поэтому этот матч могу записать себе в актив. Всегда приятно получать награды, но преувеличивать их значение я бы не стал. Для нас матч с ЦСКА скорее предсезонная встреча, нежели полноценное дерби. Ждем «армейцев» на профессиональном уровне, думаю, что такая вывеска обязательно украсит чемпионат России», — цитирует Филатова официальный сайт «Спартака».

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