Иван Таранов: Мой гол окончательно успокоил игру
Защитник «Крылья Советов» Иван Таранов прокомментировал победу в матче десятого тура ФНЛ над «Сибирью».
«Соперника хочу отметить. Надо отдать ему должное. У «Сибири» был неплохой контроль мяча, правда, без особых моментов у наших ворот. Мы могли решать судьбу матча в первом тайме. Забей мы все свои моменты — было бы легче играть. Хорошо, что дожали соперника во втором тайме и заработали три очка.
Давно хотел забить, были моменты в играх ранее. Счастлив, конечно, что забил гол и что этот гол принес некоторое спокойствие в игре. Во втором тайме «Крылья» отдали инициативу «Сибири». Так и было задумано. Шутка, конечно. Игра диктует ход. Замены позволили освежить игру. Удалось забить второй гол, мы пошли вперед. После этого «Сибирь» сбавила обороты в атаке», — цитирует Таранова официальный сайт самарского клуба.
Матч
Крылья Советов - Сибирь - 3:0 (1:0)
Голы
Самодин 11 (1:0). Таранов 72 (2:0). Алиев 90 (3:0).
Состав
Крылья Советов: Конюхов, Таранов, Гоцук, Ятченко, Немчанинов (Зотов, 69), Кленкин (Зинков, 76), Мияилович, Ланин, Самодин (Чочиев, 82), Алиев, Корниленко (Ткачук, 68)
Сибирь: Цыган, Мищенко, Аравин, Магаль, Цховребов, Андреев (Гладышев, 78), Дегтярёв, Чеботару, Плопа, Беляев (Азаров, 69), Галыш
Предупреждения:
нет - Азаров, 80
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
27 августа 18:00, Металлург, Онлайн-трансляция