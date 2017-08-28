Иван Таранов: Мой гол окончательно успокоил игру

Защитник «Крылья Советов» Иван Таранов прокомментировал победу в матче десятого тура ФНЛ над «Сибирью».

«Соперника хочу отметить. Надо отдать ему должное. У «Сибири» был неплохой контроль мяча, правда, без особых моментов у наших ворот. Мы могли решать судьбу матча в первом тайме. Забей мы все свои моменты — было бы легче играть. Хорошо, что дожали соперника во втором тайме и заработали три очка.

Давно хотел забить, были моменты в играх ранее. Счастлив, конечно, что забил гол и что этот гол принес некоторое спокойствие в игре. Во втором тайме «Крылья» отдали инициативу «Сибири». Так и было задумано. Шутка, конечно. Игра диктует ход. Замены позволили освежить игру. Удалось забить второй гол, мы пошли вперед. После этого «Сибирь» сбавила обороты в атаке», — цитирует Таранова официальный сайт самарского клуба.