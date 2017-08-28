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Константин Цзю: Макгрегор показал уровень примерно на топ-20 в своем весе

Источник:  RT на русскомКомментарии

Экс-чемпион мира по боксу в полусредней весовой категории Константин Цзю поделился впечатлениями от боя между Флойдом Мэйвезером и Конором Макгрегором.

— Во время просмотра поединка у вас было ощущение, что на ринге происходит шоу?

— Нет, это был бой. Все, что происходит до и после, можно назвать шоу. Но на ринге боксёры работают. За это я очень уважаю Мэйвезера. В 40 лет, имея много денег, он находит правильную мотивацию, великолепно проводит подготовку к своим поединкам и остаётся на 100% профессионалом.

 Оцените качество бокса, который продемонстрировал Макгрегор.

— Мне кажется, что его уровень был примерно на топ-20 боксеров в своем весе, - цитирует Цзю RT.

Напомним, бой завершился победой Мэйвезера техническим нокаутом в десятом раунде.

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