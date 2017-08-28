Константин Цзю: Макгрегор показал уровень примерно на топ-20 в своем весе
Источник: RT на русскомКомментарии
Экс-чемпион мира по боксу в
полусредней весовой категории Константин
Цзю поделился впечатлениями от боя между Флойдом Мэйвезером и Конором
Макгрегором.
—
Во время просмотра поединка у вас было ощущение, что на ринге происходит шоу?
— Нет, это
был бой. Все, что происходит до и после, можно назвать шоу. Но на ринге боксёры
работают. За это я очень уважаю Мэйвезера. В 40 лет, имея много денег, он
находит правильную мотивацию, великолепно проводит подготовку к своим
поединкам и остаётся на 100% профессионалом.
Оцените
качество бокса, который продемонстрировал Макгрегор.
— Мне
кажется, что его уровень был примерно на топ-20 боксеров в своем весе, -
цитирует Цзю RT.
Напомним, бой завершился победой Мэйвезера техническим нокаутом
в десятом раунде.
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