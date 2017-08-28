Жена Нобоа: Казань - дом для Кристиана

Ольга Нобоа, жена полузащитника «Зенита» Кристиана Нобоа, выразила надежду, что ее супруг вернется в казанский «Рубин».

«Мы с Кристианом живем фактически на две страны. Для него место притяжения — Эквадор, для меня — Россия. Здесь он скучает по своей родине, так же, как я за границей — по своей. А Казань — это мой родной город, место, куда я всегда с радостью возвращаюсь, где мне комфортно, где живут мои родители, близкие, друзья.

Сожалею ли, что муж перешел из «Ростова» не в «Рубин», а в «Зенит»? А почему все думают, что это было его решение? Но Казань — это его дом, город, где для него все началось и куда он должен вернуться. Я в это верю, как и в то, что мое желание и моя энергетика поспособствуют этому. А сейчас мы регулярно видимся, дети вообще все лето провели в Питере», — цитирует супругу Нобоа «Вечерняя Казань».