«ПСЖ» арендует Мбаппе у «Монако» с опцией выкупа за 180 миллионов евро
Источник: L'EquipeКомментарии
Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе перейдет в «ПСЖ» на правах
аренды, сообщают французские СМИ.
Как информирует L’Equipe, «ПСЖ» возьмет
игрока в аренду с возможностью выкупа в дальнейшем за 180 миллионов евро. Вероятно,
это связано с необходимость обойти финансовый фэйр-плей. Ранее парижане
приобрели нападающего Неймара у «Барселоны» за 220 миллионов евро.
В текущем сезоне 18-летний Килиан Мбаппе провел
два матча за «Монако».
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