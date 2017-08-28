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«ПСЖ» арендует Мбаппе у «Монако» с опцией выкупа за 180 миллионов евро

Источник:  L'EquipeКомментарии

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе перейдет в «ПСЖ» на правах аренды, сообщают французские СМИ.

Как информирует L’Equipe, «ПСЖ» возьмет игрока в аренду с возможностью выкупа в дальнейшем за 180 миллионов евро. Вероятно, это связано с необходимость обойти финансовый фэйр-плей. Ранее парижане приобрели нападающего Неймара у «Барселоны» за 220 миллионов евро.

В текущем сезоне 18-летний Килиан Мбаппе провел два матча за «Монако».

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