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Сергей Балахнин: «Зенит» выделяется среди соперников по групповому этапу

Источник:  ИзвестияКомментарии

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал результаты жеребьевки группового турнира Лиги Европы для «Зенита».

«Конечно же, «Зенит» очень сильная команда и выделяется на фоне соперников. Но мы прекрасно знаем, что ему пока сложно играть с соперниками, которые ниже по классу. Это было видно по матчу квалификации к Лиге Европы с «Утрехтом». Да, петербуржцы прошли его, но с огромным трудом.

Конечно, за первые два места с «Зенитом» попытаются побороться в первую очередь «Сосьедад» и «Русенборг». При всем уважении сложно представить, что «Вардар» помешает петербуржцам», — цитируют Балахнина «Известия».

Голосование: «Реал Сосьедад», «Русенборг», «Вардар». Как выступит «Зенит» в Лиге Европы?

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