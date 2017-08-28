Сергей Балахнин: «Зенит» выделяется среди соперников по групповому этапу

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал результаты жеребьевки группового турнира Лиги Европы для «Зенита».

«Конечно же, «Зенит» очень сильная команда и выделяется на фоне соперников. Но мы прекрасно знаем, что ему пока сложно играть с соперниками, которые ниже по классу. Это было видно по матчу квалификации к Лиге Европы с «Утрехтом». Да, петербуржцы прошли его, но с огромным трудом.

Конечно, за первые два места с «Зенитом» попытаются побороться в первую очередь «Сосьедад» и «Русенборг». При всем уважении сложно представить, что «Вардар» помешает петербуржцам», — цитируют Балахнина «Известия».