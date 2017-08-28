Сергей Балахнин: «Спартак» будет мотивирован в Лиге чемпионов

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от выступления «Спартака» в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Спартак» сейчас не блещет в чемпионате, но в Лиге чемпионов у него должна быть большая мотивация. Надеюсь, красно-белые смогут собраться и показать достойный футбол.

У подопечных Карреры должно быть сумасшедшее желание показать себя — все уже забыли, когда «Спартак» в последний раз играл в Лиге чемпионов. Надеюсь, действующим чемпионам страны удастся проявить себя в самом престижном турнире Старого Света», — цитируют Балахнина «Известия».