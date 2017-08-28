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Валентин Писеев: Сотникова сделала правильное решение не ехать на Олимпиаду

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев заявил, что Аделина Сотникова приняла правильное решение, отказавшись от участия на Олимпиаде 2018 года.

«Считаю, что Сотникова приняла очень правильное решение. Сотникова войдет в историю фигурного катания как герой, как олимпийский чемпион. Пусть она и девица молодая, но время берет свое. Она хороша в исполнительском мастерстве, но что касается технической стороны, то ей сложно бороться с девочками, которые скоро будут прыгать уже четыре оборота. Сотникова сделала правильный вывод не ехать на Олимпиаду, где ей вряд ли бы что-то светило.

«Уровень одиночного женского фигурного катания в России сейчас настолько высок, столько претендентов в сборную, что после триумфа в Сочи Сотниковой очень сложно собраться и идти дальше. В принципе, она добилась самого главного, выиграла Олимпиаду, выше звания нет. Теперь нужно строить свои планы на жизнь», — цитирует Писеева «Р-Спорт».

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