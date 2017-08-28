Михаил Гершкович: «Спартак» нуждается в усилении

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович прокомментировал выступление лидеров РФПЛ на старте нового сезона.

«Не стал бы делать какие-то глобальные выводы по синхронной потере очков лидерами, причины у всех разные. «Спартак» провел не очень успешную трансферную кампанию, может, конечно, еще будут приобретения. Команде очевидно нужно усиление, прежде всего — в линии обороны, и хороший форвард бы не помешал. И понятно, что против чемпиона все играют с большим настроем.

Что касается ЦСКА и «Зенита», то командам тяжеловато, они находятся в режиме европейских турниров. У ЦСКА к тому же нет большой возможности ротировать состав. «Зенит» в последних матчах тяжело преодолевает насыщенную оборону, но здесь надо помнить, что команда в стадии становления. Новые игроки, новый тренер — нужно время. Ничего критического нет, хорошо, что ЦСКА и «Зенит» прошли в основную часть еврокубков», — цитирует Гершковича «Р-Спорт».