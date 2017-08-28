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«Ливерпуль» может приобрести Лемара у «Монако» за 60 миллионов евро

Источник:  The TelegraphКомментарии

Интерес к полузащитнику «Монако» Тома Лемару проявляет «Ливерпуль». Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует The Telegraph, «Ювентус» сделал запрос по трансферу Лемара. Сумма трансфера может составить 60 миллионов евро, что станет клубным рекордом для «Ливерпуля» за всю историю. Отмечается, что переход Лемара не связан с переговорами по трансферам Филипе Коутиньо и Килиана Мбаппе.

В текущем сезоне 21-летний Тома Лемар провел пять матчей за «Монако» и сделал две результативные передачи.

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