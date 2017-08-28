Станислав Черчесов: С Василией Березуцим я постоянно на связи

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался возможном вызове Василия Березуцкого и Романа Нойштедтера.



– С Березуцким мы на связи. Не в обиду нашим заслуженным игрокам, но их отсутствие – это вечная тема, - заявил Черчесов в эфире «Матч ТВ» - Примем решение в зависимости от ситуации. Пока оставьте все как есть. Жизнь всегда умнее нас, время покажет.



– Рассматриваете ли в качестве основного игрока Нойштедтера?

– Мы вызывали Романа, когда он играл не на постоянной основе. Сейчас он постоянно играет и забивает. Мы хотим посмотреть на него, когда он в тонусе.



– Что с Дзюбой?

– Кокорин играет, а Дзюба не играет. Это ситуацию я вижу, как и все.