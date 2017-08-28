Российские волейболисты вышли в финал Универсиады, обыграв японцев
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Тайбэе (Тайвань) продолжается Всемирная
летняя Универсиада. В финал мужского волейбольного турнира пробилась сборная
России.
В полуфинале россияне обыграли сборную Японии
со счетом 3:0. В финале сборная России завтра сыграет со сборной Ирана.
Всемирная летняя Универсиада. Тайбэй (Тайвань)
Волейбол. Мужчины
1/2 финала
Россия – Япония – 3:0 (25:18, 25:23, 25:22)
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