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Российские волейболисты вышли в финал Универсиады, обыграв японцев

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Тайбэе (Тайвань) продолжается Всемирная летняя Универсиада. В финал мужского волейбольного турнира пробилась сборная России.

В полуфинале россияне обыграли сборную Японии со счетом 3:0. В финале сборная России завтра сыграет со сборной Ирана.

Всемирная летняя Универсиада. Тайбэй (Тайвань)

Волейбол. Мужчины

1/2 финала

 Россия – Япония – 3:0 (25:18, 25:23, 25:22)

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