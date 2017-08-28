Роберто Манчини: Я очень доволен результатами «Зенита» в первой части чемпионата

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от выступления его команды в начале сезона.

– Я очень доволен результатами первой части чемпионата! Будем продолжать в том же духе!!! – написал Манчини в своем аккаунте в Твиттере.

Sono molto contento di vedere quello che abbiamo fatto nella prima parte di campionato! Continuamo così!#ZenitRostov #Zenit — Roberto Mancini (@robymancio) 27 августа 2017 г.

Роберто Манчини: «Зенит» не до конца укомплектован. Надеюсь, скоро это исправим

Напомним, Манчини возглавил «Зенит» летом 2017 года. Под его руководством команда вышла в групповой этап Лиги Европы. В чемпионате России-2017/18 «Зенит» с 20 очками после восьми туров идет на первом месте.

Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 10 сентября в Москве против «Динамо».

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