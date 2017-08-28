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Дмитрий Немчанинов: Не жалею о переходе в «Крылья Советов», в России меня все устраивает

Источник:  UA-footballКомментарии

Украинский защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Немчанинов сказал, что он не жалеет о переходе в российский клуб.

– В Украине был только смысл остаться и надеяться, что тебя вызовут в сборную. Но исходя из списка, который я увидел, думаю, что я сделал правильный выбор.

– Вы же знаете, что в сборную не вызывают футболистов, играющих в чемпионате России.

– Я это знаю и не жалею. Меня здесь все устраивает. Так и не только из России не вызывают, вызывают только из «Шахтера» и «Динамо», - цитирует Немчанинова UA-Футбол.

Напомним, предыдущим клубом Немчанинова был донецкий «Олимпик».

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