Дмитрий Немчанинов: Не жалею о переходе в «Крылья Советов», в России меня все устраивает
Источник: UA-footballКомментарии
Украинский защитник «Крыльев Советов» Дмитрий
Немчанинов сказал, что он не жалеет о переходе в российский клуб.
– В Украине был только смысл остаться и надеяться, что тебя
вызовут в сборную. Но исходя из списка, который я увидел, думаю, что я
сделал правильный выбор.
– Вы же знаете, что в сборную не вызывают футболистов, играющих
в чемпионате России.
–
Я это знаю и не жалею. Меня здесь все устраивает. Так и не только из России не
вызывают, вызывают только из «Шахтера» и «Динамо», - цитирует Немчанинова UA-Футбол.
Напомним, предыдущим клубом Немчанинова был донецкий «Олимпик».
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