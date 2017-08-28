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Бравикова завоевала золото Универсиады в художественной гимнастике в многоборье, Селезнева заняла второе место

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Тайбэе (Тайвань) продолжается Всемирная летняя Универсиада. В соревнованиях по художественной гимнастике в многоборье победу одержала российская спортсменка Юлия Бравикова.

Результат Бравиковой - 71,200 балла. Второй стала еще одна россиянка Екатерина Селезнева  (69,175). На третьем месте белоруска Анна Бажко (62,700).

Всемирная летняя Универсиада. Тайбэй (Тайвань)

Художественная гимнастика. Многоборье

1. Юлия Бравикова (Россия) 71,200

2. Екатерина Селезнева (Россия) 69,175

3. Анна Бажко (Белоруссия) 62,700

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