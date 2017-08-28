Россияне Музаев и Карацев выиграли Универсиаду в мужском парном теннисном турнире
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Тайбэе (Тайвань) продолжается Всемирная
летняя Универсиада. В соревнованиях по теннису в мужском парном разряде победу
одержали россияне Ричард Музаев и Аслан Карацев.
В финале российские теннисисты обыграли британскую пару Джек Финдель-Хоукинс/Люк Кристоф Джонсон. Итоговый счет матча - 6:1, 3:6, 10:7.
Всемирная летняя Универсиада. Тайбэй (Тайвань)
Теннис. Мужчины
Одиночный разряд
Ричард Музаев/Аслан Карацев (Россия) - Джек Финдель-Хоукинс/Люк Кристоф Джонсон
(Великобритания) - 6:1, 3:6, 10:7
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