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Россияне Музаев и Карацев выиграли Универсиаду в мужском парном теннисном турнире

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Тайбэе (Тайвань) продолжается Всемирная летняя Универсиада. В соревнованиях по теннису в мужском парном разряде победу одержали россияне Ричард Музаев и Аслан Карацев.

В финале российские теннисисты обыграли британскую пару Джек Финдель-Хоукинс/Люк Кристоф Джонсон. Итоговый счет матча -  6:1, 3:6, 10:7.

Всемирная летняя Универсиада. Тайбэй (Тайвань)

Теннис. Мужчины

Одиночный разряд

Ричард Музаев/Аслан Карацев (Россия) -  Джек Финдель-Хоукинс/Люк Кристоф Джонсон (Великобритания) -  6:1, 3:6, 10:7

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