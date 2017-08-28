Россияне Музаев и Карацев выиграли Универсиаду в мужском парном теннисном турнире

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Донской вышел во второй раунд Кубка Кремля Российский теннисист Евгений Донской в стартовой встрече Кубка Кремля обыграл своего соотечественника Аслана Карацева.

Карацев уступил Мидделкоопу в матче Кубка Дэвиса Россия – Голландия Пятый матч в рамках поединка Кубка Дэвиса Россия – Голландия между Асланом Карацевым и Матве Мидделкоопом завершился победой голландского теннисиста. Итоговый счет матча – 4:6, 6:1, 6:4 в пользу Мидделкоопа.

Рублев и Карацев вошли в состав сборной России на матч с голландцами Теннисисты Теймураз Габашвили и Андрей Рублев вошли в состав сборной России в матче Кубка Дэвиса со сборной Голландии, сообщает официальный сайт Федерации тенниса России.

Карацев не смог выйти в основную сетку «Ролан Гаррос» Российский теннисист Аслан Карацев остановился в шаге от выхода в основную сетку Открытого чемпионата Франции, который проходит в Париже.