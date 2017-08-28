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Женская сборная России завоевала бронзу футбольного турнира Универсиады, разгромив сборную ЮАР

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Тайбэе (Тайвань) продолжается Всемирная летняя Универсиада. В матче за третье место женского футбольного турнира сборная России разгромила сборную ЮАР со счетом 5:0.

В составе сборной России дубль сделала Екатерина Пантюхина. Также отличились Наталья Машина, Марина Федорова и Виктория Шкода. 

Всемирная летняя Универсиада. Тайбэй (Тайвань)

Футбол. Женщины.

Матч за третье место

Россия – ЮАР – 5:0

Голы: Пантюхина, 50, 65, Машина, 53, Федорова, 77, Шкода, 88

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