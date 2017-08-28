Женская сборная России завоевала бронзу футбольного турнира Универсиады, разгромив сборную ЮАР
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Тайбэе (Тайвань) продолжается Всемирная
летняя Универсиада. В матче за третье место женского футбольного турнира
сборная России разгромила сборную ЮАР со счетом 5:0.
В составе сборной России дубль сделала Екатерина Пантюхина. Также отличились Наталья Машина,
Марина Федорова и Виктория Шкода.
Всемирная летняя Универсиада. Тайбэй (Тайвань)
Футбол. Женщины.
Матч за третье место
Россия – ЮАР – 5:0
Голы: Пантюхина,
50, 65, Машина, 53, Федорова, 77, Шкода, 88
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