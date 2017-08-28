«Ньюкасл» интересуется защитником «Краснодара»

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес попал в сферу интересов английского «Ньюкасла».

Как сообщает Chronice Live, «Ньюкасл» намерен продать марокканца Ашрафа Лазаара, на которого претендуют Дженоа», «Болонья», «Аталанта» и «Бетис», и купить на его место 23-летнего Рамиреса.

В текущем сезоне Рамирес провел за «Краснодар» 10 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

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