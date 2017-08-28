Сын Патрика Клюйверта Шейн будет выступать за «Барселону» U-9

Сын бывшего форварда «Барселоны» Патрика Клюйверта Шейн будет выступать за команду «Барселоны» для детей не старше девяти лет. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Mundo Deportivo, Шейн Клюйверт покинул академию «ПСЖ» и будет выступать за детскую команду «Барселоны». Отметим, что его отец был спортивным директором парижского клуба.

Отметим, что Шейн Клюйверт подписал пятилетний рекламный контракт с Nike в возрасте девяти лет. Он самым молодым спортсменом в Голландии, который заключил контракт с производителем товаров для спорта.