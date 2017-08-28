Российская штангистка Сливенко получит золото ОИ-2008 благодаря дисквалификации китаянки Лю Чуньхун

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции китайских спортсменок Лю Чуньхун и Цао Лэй. На Олимпиаде-2008 в Пекине они завоевали золото в весовых категориях до 69 и 75 кг.

В категории до 69 кг, таким образом, золотую медаль получит россиянка Оксана Сливенко. На Олимпиаде она тогда завоевала серебряную награду. Отметим, что обе китаянки получили дисквалификацию за применения допинга. Суд в Лозанне рассмотрел их апелляцию и оставил решение в силе.