Елена Безденежных: «Город ЦСКА» показал, что звезды не недосягаемы
Источник: ПБК ЦСКАКомментарии
Вице-президент «Норильского Никеля» Елена Безденежных
поделилась впечатлениями от работы баскетбольного «Города ЦСКА» в московском
парке Горького.
«Для «Норникеля» это не первый опыт проведения таких мероприятий. Мы организовывали спортивные праздники и в Москве, и в Красноярске, но для Парка Горького и ЦСКА это первое событие подобного уровня. Это не просто акция, а праздник для души, для людей, для спортсменов и особенно для детей.
Они видят, что баскетболисты ЦСКА – не недосягаемые звезды, играющие только на больших площадках», – цитирует Безденежных официальный сайт армейцев.
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