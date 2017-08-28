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Андрей Синицын: Сборной, как и любви, все возрасты покорны

Источник:  ФК «Краснодар»Комментарии

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын поделился эмоциями от попадания в состав сборной России для подготовки к контрольному матчу против «Динамо», который состоится 3 сентября.

«Жду от сбора прежде всего новых ощущений и положительных эмоций. Это будет недельный сбор, приедут ребята из разных команд. Новый коллектив, новые знакомства. В общем, надеюсь, что будет интересно.

Не поздно ли дебютировать за сборную в 29 лет? Думаю, нет. Кузьмин из «Рубина» дебютировал в сборной, если я не ошибаюсь, в 35 лет, и он не вратарь, а крайний защитник. Так что сборной, считаю, как и любви – все возрасты покорны.

То, что сборную России тренирует бывший вратарь, не имеет никакого значения. Важно, чтобы главный тренер был опытным специалистом, хорошо разбирался в тактике и прочих моментах тренерского процесса. А кем он был по амплуа, не так важно», — цитирует Синицына официальный сайт «быков».

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