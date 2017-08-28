Нападающий Бицадзе пополнил список травмированных игроков московского «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Михаил Бицадзе из-за травмы выбыл из строя до конца сентября.



17-летний форвард дебютировал в КХЛ в матче со «Слованом» (4:2) в воскресенье. Форвард отыграл первый период и не смог продолжить матч из-за повреждения плеча.



«Бицадзе переведен в список травмированных до конца сентября», - сообщили в пресс-службе бело-голубых.



В лазарете команды также находятся вратарь Александр Шарыченков, защитник Яков Рылов, нападающие Михаил Анисин, Михаил Варнаков, Иван Игумнов и Игорь Игнатушкин.