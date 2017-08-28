Нападающий Бицадзе пополнил список травмированных игроков московского «Динамо»
Источник: ТАССКомментарии
Нападающий
московского «Динамо» Михаил Бицадзе
из-за травмы выбыл из строя до конца сентября.
17-летний форвард дебютировал в КХЛ в матче со «Слованом» (4:2) в воскресенье. Форвард отыграл первый период и не смог продолжить матч из-за повреждения плеча.
«Бицадзе
переведен в список травмированных до конца сентября», - сообщили в пресс-службе
бело-голубых.
В лазарете команды также находятся вратарь Александр Шарыченков, защитник Яков Рылов, нападающие Михаил Анисин, Михаил Варнаков, Иван Игумнов и Игорь Игнатушкин.
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