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Зоран Тошич: Я договорился о переходе в «Партизан»

Источник:  «Спортски журнал»Комментарии

Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич заявил, что в скором времени он станет игроком «Партизана».

«Я договорился о переходе в «Партизан». Мы согласовали трехлетний контракт. Завтра о переходе объявят официально», - цитирует Тошича сербское издание «Спортски журнал».

Напомним, ранее Тошич расторг контракт с ЦСКА. В прошлом сезоне он провел 29 матчей за ЦСКА и забил один мяч при пяти голевых передачах.

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