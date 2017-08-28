Зоран Тошич: Я договорился о переходе в «Партизан»

Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич заявил, что в скором времени он станет игроком «Партизана».

«Я договорился о переходе в «Партизан». Мы согласовали трехлетний контракт. Завтра о переходе объявят официально», - цитирует Тошича сербское издание «Спортски журнал».

Напомним, ранее Тошич расторг контракт с ЦСКА. В прошлом сезоне он провел 29 матчей за ЦСКА и забил один мяч при пяти голевых передачах.