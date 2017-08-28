Зоран Тошич: Я договорился о переходе в «Партизан»
Источник: «Спортски журнал»Комментарии
Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич заявил, что в
скором времени он станет игроком «Партизана».
«Я договорился о переходе в «Партизан». Мы
согласовали трехлетний контракт. Завтра о переходе объявят официально», -
цитирует Тошича сербское издание «Спортски
журнал».
Напомним, ранее Тошич расторг контракт с ЦСКА. В
прошлом сезоне он провел 29 матчей за ЦСКА и забил один мяч при пяти голевых
передачах.
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