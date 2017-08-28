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Гендиректор «Уфы»: Вопрос о возможной отставке Семака не поднимался

Источник:  ТАССКомментарии

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что главному тренеру команды Сергею Семаку не грозит отставка после серии неудачных матчей.

Напомним, в последних четырех матчах чемпионата России уфимцы набрали два очка.

«Мы работаем в правильном направлении и постепенными шагами двигаемся вперед. Проблем с Сергеем Богдановичем у нас нет, поэтому вопрос о возможной отставке Семака с поста главного тренера не поднимался», - сказал Газизов.




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