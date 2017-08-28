Гендиректор «Уфы»: Вопрос о возможной отставке Семака не поднимался

Андрей Будогосский: Если Гончаренко не знает правила, то пусть откроет и почитает Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский прокомментировал слова главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, который после матча 8-го тура РФПЛ с «Ахматом» сказал, что об «армейцев» просто «вытирают ноги».