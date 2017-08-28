«Порту» отказался продавать Браими в «Спартак» за 25 миллионов евро

«Порту» отказался от предложения «Спартака» по полузащитнику Ясину Браими. Об этом сообщают португальские СМИ.

Как информирует A Bola, «Спартак» предложил за игрока 25 миллионов евро и еще пять миллионов в виде бонусов за показатели игрока, но в «Порту» без раздумий отклонили предложение. В клубе считают, что этот футболист стоит дороже.

В текущем сезоне 27-летний алжирец провел три матча за «Порту» и забил один мяч.

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