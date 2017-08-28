Андрей Будогосский: Если Гончаренко не знает правила, то пусть откроет и почитает

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский прокомментировал слова главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, который после матча 8-го тура РФПЛ с «Ахматом» сказал, что об «армейцев» просто «вытирают ноги».

«Специалист такого уровня, как Гончаренко, должен знать правила игры в футбол, в которых, напомню, говорится, что многие ситуации субъективны, а судьи — это люди, а значит, делают ошибки. Некоторые решения будут неизбежно вызывать разговоры и обсуждения, и для некоторых людей эти споры – часть удовольствия и привлекательности игры. Правильное ли решение принято арбитром, дух игры требует, чтобы судейские решения всегда уважались.

Вот это мой ответ на высказывания господина Гончаренко. Если специалист такого уровня не знает правил, пусть их почитает. Также хочу напомнить, что Россия входит в конвенцию УЕФА по судейству, а конвенция УЕФА категорическим образом запрещает клубам каким-либо образом вмешиваться в действия судей», — цитирует Будогосского «Р-Спорт».