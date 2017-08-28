Владимир Плющев: Не ожидал, что «Салават» столь быстро начнет оправдывать мои негативные прогнозы

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о выступлении «Салавата Юлаева» на старте регулярного чемпионата КХЛ.

- Не ожидал, что «Салават» столь быстро начнет оправдывать мои негативные прогнозы. Пять пропущенных шайб в домашнем матче с «Амуром» настораживают, пусть в последнее время Хабаровск и приучил к тому, что регулярно покусывает фаворитов. В этом сезоне «Салават» упростил игру, хотя, как и в случае с ЦСКА, болельщики, наоборот, привыкли к эффектному хоккею. Уфа располагает всеми возможностями играть ярче, глубже, сложнее. Но это уже вопрос к тренерскому штабу. Едва ли не в идеальных условиях в «Йокерите» Вестерлунд мало чего добился, каждый сезон обвиняя в своих неудачах арбитров. Что уж говорить об Уфе, где работать сложнее, чем в Хельсинки. И где при нынешней конфигурации штаба неизбежны еще и языковые проблемы, - сказал Плющев.