Спортивный директор «Белогорья»: Мы вели переговоры со Спиридоновым по будущему сезону

Спортивный директор «Белогорья» Тарас Хтей прокомментировал информацию о переговорах с доигровщиком «Енисея» Алексеем Спиридоновым.

-Алексей сейчас игрок Красноярска. Если он станет свободным агентом и захочет с нами общаться, мы с удовольствием будем это делать.

- То есть сейчас вы не пытались приобрести Спиридонова?

- Мы вели переговоры по будущему сезону.

- Вы ищете замену Денису Бирюкову?

- Мы не собираемся искать замену Бирюкову. Напротив, мы ждем его скорейшего восстановления и возвращения. Мы на него надеемся. Будем предпринимать все меры по его скорейшему восстановлению. Мы хотим видеть его в своих рядах, - сказал Хтей.