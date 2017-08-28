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Спортивный директор «Белогорья»: Мы вели переговоры со Спиридоновым по будущему сезону

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Спортивный директор «Белогорья» Тарас Хтей прокомментировал информацию о переговорах с доигровщиком «Енисея» Алексеем Спиридоновым.

-Алексей сейчас игрок Красноярска. Если он станет свободным агентом и захочет с нами общаться, мы с удовольствием будем это делать.

- То есть сейчас вы не пытались приобрести Спиридонова?
- Мы вели переговоры по будущему сезону.

- Вы ищете замену Денису Бирюкову?
- Мы не собираемся искать замену Бирюкову. Напротив, мы ждем его скорейшего восстановления и возвращения. Мы на него надеемся. Будем предпринимать все меры по его скорейшему восстановлению. Мы хотим видеть его в своих рядах, - сказал Хтей.

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