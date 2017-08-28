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Российские гимнастки завоевали бронзу в командном многоборье на Универсиаде, победила Украина

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Тайбэе (Тайвань) продолжается Всемирная летняя Универсиада. В соревнованиях по художественной гимнастике сборная России заняла третье место в командном многоборье.

За сборную России выступали Вера Бирюкова, Александра Корчагина, Дарья Горбачева, Елизавета Минихина, Ралина Ракипова и Валерия Осикова. Золото завоевала сборная Украины, сборная Тайваня стала второй.

Всемирная летняя Универсиада. Тайбэй (Тайвань)

Художественная гимнастика. Групповое многоборье

 1. Украина – 33,550

2. Тайвань – 32,000

3. Россия (Вера Бирюкова, Александра Корчагина, Дарья Горбачtва, Елизавета Минихина, Ралина Ракипова, Валерия Осикова) – 31,350

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