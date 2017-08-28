Российские гимнастки завоевали бронзу в командном многоборье на Универсиаде, победила Украина
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Тайбэе (Тайвань) продолжается Всемирная
летняя Универсиада. В соревнованиях по художественной гимнастике сборная России
заняла третье место в командном многоборье.
За сборную России выступали Вера Бирюкова, Александра Корчагина, Дарья Горбачева,
Елизавета Минихина, Ралина Ракипова и Валерия Осикова. Золото завоевала сборная
Украины, сборная Тайваня стала второй.
Всемирная летняя Универсиада. Тайбэй (Тайвань)
Художественная гимнастика. Групповое многоборье
1. Украина – 33,550
2. Тайвань – 32,000
3.
Россия (Вера Бирюкова, Александра Корчагина, Дарья Горбачtва, Елизавета
Минихина, Ралина Ракипова, Валерия Осикова) – 31,350
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