Абденнур вылетел в Рим, где пройдет медосмотр для «Зенита»
Защитник «Валенсии»
Аймен Абденнур отправился в Рим на медосмотр для перехода в «Зенит», сообщает в
своем аккаунте в твиттере французская журналистка Дахбиа Хаттаби.
«Зенит» возьмет Абденнура в аренду на два года.
Visite médicale aujourd'hui à Rome pour un prêt au Zenit. L'OM et Crystal Palace sont revenus à la charge ces derniers jours. https://t.co/iAxNcftqu5— Dahbia Hattabi (@DahbiaHattabi) 28 августа 2017 г.
Напомним, 28-летний тунисский защитник выступает за «Валенсию»
с 2015 года. В составе испанского клуба он провел 35 матчей.
«Зенит» с «Зенит» с 20 очками после восьми туров возглавляет
турнирную таблицу РФПЛ. Следующий матч команда Роберто Манчини проведет 10
сентября в Москве против «Динамо».
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