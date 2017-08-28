Абденнур вылетел в Рим, где пройдет медосмотр для «Зенита»

Защитник «Валенсии» Аймен Абденнур отправился в Рим на медосмотр для перехода в «Зенит», сообщает в своем аккаунте в твиттере французская журналистка Дахбиа Хаттаби.

«Зенит» возьмет Абденнура в аренду на два года.

Visite médicale aujourd'hui à Rome pour un prêt au Zenit. L'OM et Crystal Palace sont revenus à la charge ces derniers jours. https://t.co/iAxNcftqu5 — Dahbia Hattabi (@DahbiaHattabi) 28 августа 2017 г.

Напомним, 28-летний тунисский защитник выступает за «Валенсию» с 2015 года. В составе испанского клуба он провел 35 матчей.

«Зенит» с «Зенит» с 20 очками после восьми туров возглавляет турнирную таблицу РФПЛ. Следующий матч команда Роберто Манчини проведет 10 сентября в Москве против «Динамо».