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Чемпион Петербурга по ММА и кикбоксингу проведет мастер класс для школьников

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Чемпион Петербурга по ММА и кикбоксингу Сергей Романов проведет мастер-класс на празднике, посвященном началу учебного года.

Посетители парка также смогут увидеть шоу с участием команды черлидеров, мимов, жонглеров и танцоров и шоу мыльных пузырей.

Шоу состоится 2 сентября в Приморском парке Победы. Мастер класс Сергея Романова начнется в 16:00. Романов выступает в промоушене «М1». На профессиональном ринге в 15 боях он одержал 14 побед и один поединок закончил вничью.

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