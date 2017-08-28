Чемпион Петербурга по ММА и кикбоксингу проведет мастер класс для школьников

Чемпион Петербурга по ММА и кикбоксингу Сергей Романов проведет мастер-класс на празднике, посвященном началу учебного года.

Посетители парка также смогут увидеть шоу с участием команды черлидеров, мимов, жонглеров и танцоров и шоу мыльных пузырей.

Шоу состоится 2 сентября в Приморском парке Победы. Мастер класс Сергея Романова начнется в 16:00. Романов выступает в промоушене «М1». На профессиональном ринге в 15 боях он одержал 14 побед и один поединок закончил вничью.