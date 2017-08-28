Чемпион Петербурга по ММА и кикбоксингу проведет мастер класс для школьников
Чемпион Петербурга по
ММА и кикбоксингу Сергей Романов проведет мастер-класс на празднике,
посвященном началу учебного года.
Посетители парка также смогут увидеть шоу с участием команды черлидеров, мимов, жонглеров и танцоров и шоу мыльных пузырей.
Шоу состоится 2 сентября в Приморском парке Победы. Мастер
класс Сергея Романова начнется в 16:00. Романов выступает в промоушене «М1». На профессиональном ринге в 15 боях он одержал 14 побед и один поединок закончил вничью.
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